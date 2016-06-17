Энергетика

Белоруссия хочет отказаться от российской нефтиНезависимая газета вчера в 12:11

В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
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Минск ищет терминалы в Прибалтике для импорта нефти морем

ТАССвчера в 04:54

Белоруссия планирует в этом году начать альтернативный России импорт нефти

Эхо Москвывчера в 08:00

Белоруссия намерена до конца года начать поставки не российской нефти

Газета.Ruвчера в 05:48

Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти

Ведомостивчера в 05:36

Минск заявил о поиске альтернативы российской нефти

РБКвчера в 07:30

Минск намерен до конца года начать поставку нефти, альтернативную российской

Говорит Москвавчера в 05:08

Беларусь намерена начать импорт нефти, альтернативной российской

БелРос ТВвчера в 05:06
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Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:16
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Хоккей

«Бостон» выиграл серию у «Торонто» в Кубке Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане

Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 22:44
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено вчера в 13:33
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 23:36
Космос

Драконы-пришельцы оказались в ловушке – Роскосмос и NASA создадут магнитный щит от авангарда Нибиру на Луне

Обновлено в 00:05
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено вчера в 01:56
Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Янукович хочет вернуться на Украину

Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором

Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Шоу-бизнес

Похудевшая на 30 килограммов дочь Толкалиной показала свои татуировки

Мария Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, всегда была ребенком самостоятельным, самодостаточным и независимым.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Наука

Ученые нашли в вейпах следы бактериальных и грибковых токсинов

Медики и химики из Гарварда обнаружили следы бактериальных и грибковых токсинов примерно в 30% и 80% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Коутиньо может перейти в «Ювентус»

Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года.
Обновлено вчера в 20:03
Авто

Автомобили Lada начали продавать в Монголии

В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева: «Если есть любовь, то есть и ревность»

Обновлено в 00:00
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому стоит быть искренним во время возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:49
Авто

«Мини-Гелик» Mercedes-Benz GLB поступит в продажу уже в 2019 году

"Мини-Гелик" Mercedes-Benz GLB поступит в продажу уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 16:15
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