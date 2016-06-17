Энергетика
Белоруссия хочет отказаться от российской нефтиНезависимая газета 12:11
Белоруссия уже в этом году может начать закупать нефть на мировом рынке. Для этого она готова купить нефтяной терминал на Балтике. Эксперты считают, что проблемы с качеством российской нефти – это лишь повод для таких решений, причина – российский налоговый маневр.
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Финансы
Минфин 24 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков
Министерство финансов РФ проведет 24 апреля аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
Обновлено в 09:09
Футбол
Широков сказал, будет ли «Динамо» страшно в матче с «Зенитом»
Заместитель генерального директора московского «Динамо» Роман Широков поделился своими ощущениями от грядущего матча его команды с «Зенитом» в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Футбол
Libertad Digital: «Реал» хочет продать Куртуа
По информации Libertad Digital и esRadio, мадридский клуб хочет продать 26-летнего голкипера летом.
Обновлено в 13:19
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика
Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Обновлено в 11:02
Экономика
Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала
Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.
Обновлено в 08:52
Авто
Новая версия Mini JCW GP готовится к дебюту
Продажи новой версии Mini JCW GP будут запущены в следующем году. Производитель выпустит 3 тыс. транспортных средств рассматриваемой модели.
Обновлено в 10:13
Хоккей
«Торонто» претендует на нападающего «Авангарда»
«Торонто» заинтересован в услугах нападающего «Авангарда» Ильи Михеева, сообщает обозреватель TSN Даррен Дрегер.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
Анжелика Варум высказалась в пользу естественной красоты, которую зачастую прячут фотографы глянцевых журналов.
Обновлено в 07:45
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Политика
Украинские социалисты предлагают национализировать корпорацию Roshen
Кива обратился в суд с иском о незаконной приватизации Киевской кондитерской фабрики, основанной еще в 1880-е годы и в советское время носившей имя Карла Маркса.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински
Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя
Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время.
Обновлено в 11:12
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В США показали снимки российского серийного боевого вертолета Ми-28НМ
Американские издания обнародовали снимок российского военного вертолета Ми-28МН, ранее считавшийся секретным.
Обновлено в 10:08
Наука
Японское искусство вдохновило инженеров на кожу для робота-змеи
Новый змееподобный робот, благодаря сочетанию точных математических расчётов и японского искусства киригами, ползает быстрее и более ловко, чем его предшественники.
Обновлено вчера в 10:09