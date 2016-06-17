Энергетика

Белоруссия хочет отказаться от российской нефтиНезависимая газета 12:11

Белоруссия уже в этом году может начать закупать нефть на мировом рынке. Для этого она готова купить нефтяной терминал на Балтике. Эксперты считают, что проблемы с качеством российской нефти – это лишь повод для таких решений, причина – российский налоговый маневр.
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Минск заявил о поиске альтернативы российской нефти

РБК07:30

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Эхо Москвы08:00

Беларусь намерена начать импорт нефти, альтернативной российской

БелРос ТВ05:06

Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти

Ведомости05:36

Минск ищет терминалы в Прибалтике для импорта нефти морем

ТАСС04:54

Минск намерен до конца года начать поставку нефти, альтернативную российской

Говорит Москва05:08

Белоруссия намерена до конца года начать поставки не российской нефти

Газета.Ru05:48
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