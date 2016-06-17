Энергетика
Белоруссия хочет отказаться от российской нефтиНезависимая газета вчера в 12:11
В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Минск намерен до конца года начать поставку нефти, альтернативную российской
Говорит Москвавчера в 05:08
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Подмосковье
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Игры
Авторы For Honor представили кинематографический трейлер нового героя
На официальном YouTube-канале студии Ubisoft разработчики For Honor представили кинематографический трейлер нового героя игры.
Обновлено в 03:01
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Китае три человека погибли в результате взрыва на химическом заводе
Три человека погибли, пять пострадали в среду в результате взрыва на химическом заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 02:25
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
«Яндекс.Драйв» запустит первый сервис каршеринга в Казани
Обновлено в 02:52
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Политика
Мэй пригласила Зеленского в Британию
Обновлено вчера в 14:58
Наука
Канадцы переделают поршневые гидросамолеты в электрические
Американская компания MagniX, занимающаяся разработкой авиационных электромоторов, заключила с канадским авиаперевозчиком Harbour Air контракт на переделку поршневых гидросамолетов de Havilland DHC-2 Beaver в электрические.
Обновлено вчера в 06:10
Авто
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено 22 апреля в 09:27
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Певицу Maruv вновь обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вернулась на «Дом-2»
Ксения Собчак вернулась на "Дом-2" Телеведущая неожиданно появилась на лобном месте.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Россия начала сборку Су-30СМ для поставки в Мьянму
Россия начала сборку истребителей Су-30СМ, предназначенных для поставки в Мьянму, заявил РИА Новости в среду главнокомандующий Вооруженных сил этой страны старший генерал Мин Аунг Хлайн.
Обновлено в 01:35
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Экономика
«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале
Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Певица МакSим серьезно пострадала в ДТП
Марина Максимова, известная как МакSим, оказалась в больнице после серьезного ДТП, в которое 35-летняя певица попала по дороге в аэропорт, возвращаясь в Москву на съемки клипа «Абонент не доступен».
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Ким Чен Ын рассказал о давней мечте побывать в России
Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать.
Обновлено в 03:02
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Авто
В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено вчера в 07:22
Космос
Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников
«Роскосмос» до 2025 года планирует запустить на орбиту 30 гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В Японии остановят не отвечающие нормам безопасности АЭС
Обновлено в 01:41
Общество
Путин одобрил парк на месте судебного квартала в Петербурге
Врио губернатора города Александр Беглов представил Путину проект, в соответствии с которым вместо зданий Верховного Суда, судебного департамента и жилых домов предлагается разбить зелёную зону и театрально-выставочный комплекс — арт-парк.
Обновлено вчера в 22:34