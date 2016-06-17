Энергетика

Белоруссия хочет отказаться от российской нефтиНезависимая газета вчера в 12:11

В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
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