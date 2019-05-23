Политика

Белоруссия ищет себе нефть в КазахстанеКоммерсантъ 08:10

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что пока на уровне глав государств этот вопрос не обсуждался. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил активизировать переговоры о поставке казахстанской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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Дмитрий Песков
Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33

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