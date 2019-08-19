Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин). Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла $7,52 млрд, по данным Банка России.

с чего всё началось

По данным Минфина РФ, общая задолженность по российским госкредитам на 1 мая текущего года составляла 39,4 млрд долларов, 15,8 млрд из которых приходилось на страны СНГ. Крупнейшим должником России на сегодняшний день является Белоруссия, задолженность которой составляет около 7,5 млрд долларов.

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