Экономика
Белоруссия и Казахстан обогнали Россию в рейтинге благополучия
Белоруссия и Казахстан обогнали Россию в рейтинге благополучияMR7.ru03:48
Россия находится в этой рейтинге на 59-м месте с 2014 года. Ее ближайшие соседи — Аргентина (58-е место) и Грузия (60-е место). Россию обогнали Казахстан (57-е место) и Белоруссия (52-е место).
MR7.ru03:48
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Также в топ-10 рейтинга вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды. "В индексе благополучия SEDA 2018 года Россия заняла 59-е место среди 152 стран, а коэффициент SEDA вернулся к своим значениям за 2009 год, составив 1,11.РИА Новостивчера в 16:31
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Россия стала 59-й по индексу благополучия и экономического развития
Московский Комсомолецвчера в 17:15
Рейтинг: по развитию системы здравоохранения Россия заняла 90-е место в мире
Medvestnik.ru14 декабря в 01:40
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Экономика
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