Экономика
Белоруссия и Казахстан обогнали Россию в рейтинге благополучия
Белоруссия и Казахстан обогнали Россию в рейтинге благополучияMR7.ru03:48
Россия находится в этой рейтинге на 59-м месте с 2014 года. Ее ближайшие соседи — Аргентина (58-е место) и Грузия (60-е место). Россию обогнали Казахстан (57-е место) и Белоруссия (52-е место).
MR7.ru03:48
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Россия стала 59-й по индексу благополучия и экономического развития
Московский Комсомолецвчера в 17:15
Рейтинг: по развитию системы здравоохранения Россия заняла 90-е место в мире
Medvestnik.ru14 декабря в 01:40
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Экономика
ЦБ выставил на аукцион санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк
Банк России выставил на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк, который был взят на санацию регулятором в апреле 2018 года, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 04:44
Экономика
Россияне тратят на еду почти треть дохода
В бюджете россиян траты на продукты питания составляют 31,2%, в структуре расходов украинцев – свыше 50%, свидетельствуют результаты исследования агентства РИА Рейтинг, проведенного по заказу РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:02
Энергетика
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится в 1,5 раза
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2019 года снизится в 1,5 раза,— до $89 за тонну, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 05:05
Экономика
Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 года
Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Polymetal продала предприятия Хаканджинского за $30 млн
В проданный пакет вошли перерабатывающая фабрика производительностью 600 тыс. тонн руды в год, инфраструктура на месторождении Хаканджинское, а также оставшиеся складские запасы руды (около 0,1 млн унций золотого эквивалента).
Обновлено в 02:48
Экономика
Группа Raiffeisen Bank недополучила более €10 млн дохода из-за санкций
Группа Raiffeisen Bank International потеряла более €10 млн в виде недополученного дохода из-за санкций.
Обновлено в 02:03
Экономика
Вложения россиян в краудфандинговые проекты могут ограничить
Неквалифицированные инвесторы в России смогут вкладывать в проекты через краудфандинговые платформы не более 600 тыс. руб. в год, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, который готовится ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:18
Экономика
Российские банки за 10 месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2%
Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:13
Экономика
«СТС медиа» продают холдингу Кабаевой и ВТБ
Владельцы холдинга ЮТВ Алишер Усманов и Иван Таврин предложили выкупить 75% акций «СТС Медиа» за 200 млн долларов.
Обновлено вчера в 23:50
Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торгов
Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.
Обновлено в 02:27
Финансы
Риски следующего года заставили ЦБ повысить ключевую ставку
ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых.
Обновлено вчера в 15:23
Финансы
Украина потратит почти треть бюджета на 2019 год на погашение госдолга
Почти треть бюджета Украины на 2019 год будет направлена на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов, заявил замглавы украинского Минфина Сергей Верланов.
Обновлено в 05:16
Экономика
Hitachi приобрела 80% электросетевого бизнеса ABB
Японская компания Hitachi объявила 17 декабря о покупке доли в 80,1% в электросетевом бизнесе шведско-швейцарской ABB.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Катар купил долю в крупном месторождении нефти в Мексике
Обновлено в 03:18
Экономика
«Росатом» потратит 36 млрд руб. на плавдок и заправщик для ЛК-60
По словам собеседников "Ъ", из общей суммы 45 млрд руб. даст бюджет, остальные 91 млрд руб. "Росатом" привлечет самостоятельно.
Обновлено вчера в 16:51