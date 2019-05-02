Энергетика
Белоруссия дождалась качественной российской нефтиГазета.Ru 08:16
После проблем с российской нефтью на нефтепроводе "Дружба" Белоруссия получила качественную нефть, передает РИА "Новости". О получении качественной нефти 2 мая сообщил госконцерн "Белнефтехим" после отбора проб. Транспортировка "чистой" нефти продолжилась в сторону диспетчерской станции "Мозырь".
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В Минэнерго сообщили о поступлении качественной российской нефти в Белоруссию
Парламентская газета11:32
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