Энергетика

Белоруссия дождалась качественной российской нефтиГазета.Ru 08:16

После проблем с российской нефтью на нефтепроводе "Дружба" Белоруссия получила качественную нефть, передает РИА "Новости". О получении качественной нефти 2 мая сообщил госконцерн "Белнефтехим" после отбора проб. Транспортировка "чистой" нефти продолжилась в сторону диспетчерской станции "Мозырь".
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Белоруссия получила качественную российскую нефть

Утро.ru08:29

В Минэнерго сообщили о поступлении качественной российской нефти в Белоруссию

Парламентская газета11:32

Минэнерго РФ: реализация мер по нормализации качества российской нефти идет по графику

ТАСС11:10

Минэнерго РФ: восстановление поставок по «Дружбе» идет по графику

Красная весна15:32

Белоруссия дождалась качественной российской нефти

Газета.Ru08:16
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в Сирии

Обновлено в 15:18
Политика

На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:09
Политика

Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины

В последние пять лет население на Украине уменьшилось на 13 млн человек — это произошло из-за бывшего президента страны Виктора Януковича, России и «революции».
Обновлено в 16:03
Здоровье

В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств

В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено в 08:50
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Музыка

Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Общество

В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1983 года

Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Спорт

Загитову могут оштрафовать на 30 тыс. рублей за вождение без прав

Обновлено в 14:59
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

Обновлено в 09:14
Происшествия

Националисты устроили марш по улицам Одессы

Марш по улицам Одессы провели тысячи украинских националистов в годовщину трагедии 2014 года. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Технологии

Российские пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса

Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к музыкальной социальной сети Last.fm, на блокировку сайта обратили внимание в комментариях на сайте группы поддержки сервиса.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми

Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Авто

Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием

Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт

2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Политика

В России могут запретить магазины в жилых домах

Омбудсмен назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов В документе уточняется, что ограничения на размещение в многоквартирных домах объектов, которые связаны с торговлей и оказанием услуг, будут введены с учетом ранее данных поручений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений.
Обновлено в 11:40
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле

Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
Обновлено в 16:23
Хоккей

Ииро Пакаринен перешёл в «Барыс»

Нападающий Ииро Пакаринен перешёл в астанинский «Барыс» из «Металлурга», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX

Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Политика

США назвали российский газ дешевым и ненадежным

Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
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