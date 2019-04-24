Энергетика
Белоруссия допустила приостановку транзита нефти из РоссииИзвестия 16:55
Белоруссия может при негативном развитии событий приостановить транзит «ядовитой» нефти из России. Как сообщил государственный телеканал «Беларусь 1», такой сценарий рассматривается, «чтобы защитить свои интересы и интересы партнеров в Европе».
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Кино
Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»
Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено в 14:35
Политика
Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года
По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
Обновлено в 10:02
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:05
Политика
СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Авто
Nissan отзывает в России кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:55
Здоровье
Минздрав: россияне стали потреблять меньше алкоголя
Как сообщила сегодня глава ведомства Вероника Скворцова, за последние 8 лет потребление алкоголя в стране сократилось почти в два раза: с 18 до 9,3 литра на душу населения.
Обновлено в 08:21
Футбол
Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью. 9 желтых карточек и нереализованный пенальти в концовке
Встреча, за время которой главный арбитр встречи показал игрокам 9 желтых карточек (5 — динамовцам, 4 — футболистам «Шахтера»), имела драматичную концовку.
Обновлено в 13:36
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Футбол
«Лацио» обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии
В ответном полуфинальном матче турнира римская команда на выезде с минимальным счетом обыграла «Милан» — 1:0.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
Обновлено в 11:43
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за новых налогов
Обновлено вчера в 23:50
Наука
На Гавайях заметили считавшийся полностью вымершим цветок
При осмотре Национального тропического ботанического сада на Гавайях при помощи дрона, специалисты заметили необычный цветок.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Авто
В Москве вручили премию Used Cars Awards
В московском отеле «Aerostar Hotel Moscow» состоялась торжественная церемония вручения премии Used Cars Awards – 2019.
Обновлено в 17:01
Политика
Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине
По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.
Обновлено в 14:59
Авто
Renault представил новый электрический фургон Kangoo
Напомним, что за производительность актуального поколения Kangoo Z.E. 33 отвечает новый экономичный двигатель с крутящим моментом 225 Нм и батарея увеличенной емкости 33 кВт/ч, благодаря чему фургон имеет автономию хода 270 км. Вполне вероятно, что следующее поколение Kangoo будет выпускаться с завода MCA в Мобёже (север Франции).
Обновлено в 02:43