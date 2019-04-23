Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефтиВедомости 05:36
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
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Белоруссия планирует начать альтернативный России импорт нефти через Украину
Московский Комсомолец05:24
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