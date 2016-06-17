Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефтиВедомости 05:36
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
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Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Авто
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию
Обновлено в 17:40
Транспорт
ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми
Глава Госавтоинспекции МВД Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость при поездке с детьми на 20 километров в час.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Равшана Куркова, Сабина Ахмедова, Снежана Георгиева и другие знаменитости на торжественном ужине InStyle
Мероприятие посетили Сабина Ахмедова, Равшана Куркова, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Любовь Аксенова, Владимир Кристовский с супругой и другие знаменитости.
Обновлено в 18:21
Общество
Стали известны места старта и финиша «Майской прогулки» в этом году
В этом году участники «Майской прогулки» стартуют от ДИВСа (ул. Ерёмина, 10) и финишируют у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19).
Обновлено в 21:22
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Общество
Завтрашний день сахалинского мусора
На сегодняшний день сбор мусора по центру Южно-Сахалинска увеличился в два раза от той цифры, которая планово предполагалась.
Обновлено в 20:27
Политика
Путин проведёт в Чите совещание по природным пожарам
Президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:18
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
Обновлено в 01:25
ЖКХ
Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором
Из жилых помещений вывезли более сотни мешков с отходами.
Обновлено в 14:51
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Авто
Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али выставили на аукцион
На онлайн-аукционе eBay выставлен родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший легендарному американскому боксеру Мухаммеду Али.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Уэска» переиграла «Эйбар» и ушла с последнего места Примеры
Победа позволила «Уэске» набрать 29 очков и уйти с последнего места турнирной таблицы Примеры. «Эйбар» с 40 очками идет на 13-м месте.
Обновлено в 15:40
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда».
Обновлено в 16:14
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому поменять политику в отношении Крыма
Владимиру Зеленскому, лидирующему во второму туре президентских выборов на Украине, нужно поменять государственную политику по отношению к Крыму и налаживать отношения с жителями полуострова, заявил первый президенту Украины Леонид Кравчук.
Обновлено вчера в 18:01
Авто
Tesla представила работу своего автопилота
Telsa презентовала видеозапись, на которой электромобиль компании движется по загородной дороге в режиме автопилота.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Почти 12 тыс животных и 8 тыс тонн кормов сгорели в Забайкалье
Сгорели 8021 тонн кормов и порядка 350 тонн зерновых культур, сообщил 24 апреля Минсельхоз края.
Обновлено в 21:14
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял решение отправить в отставку руководителей всех ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности в стране.
Обновлено в 15:46