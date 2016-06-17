Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефтиВедомости 05:36
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
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Футбол
«Манчестер Сити» хочет приобрести у «Реала» Льоренте
"Манчестер Сити" хочет подписать полузащитника "Реала" Маркоса Льоренте.
Обновлено в 20:41
Кино
Песня из 2-й серии финального сезона «Игры престолов» содержит спойлер
Сколько зарабатывают звёзды "Игры престолов" Согласно сюжету, в середине второй серии финального сезона "Игры престолов" несколько персонажей собрались для того, чтобы выпить в тишине перед надвигающимся вторжением Короля Ночи и его армии.
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Теннис
Касаткина обыграла Мертенс на старте турнира в Штутгарте
В матче первого круга российская теннисистка одержала победу над 23-летней бельгийкой Элизе Мертенс.
Обновлено в 08:00
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено вчера в 04:55
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 22:16
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено в 22:23
Происшествия
Восемь человек пострадали при падении рекламного щита в Екатеринбурге
По меньшей мере восемь человек пострадали при падении рекламного щита на людей в Екатеринбурге.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Политика
Белый дом объявил даты торговых переговоров с Китаем
США и Китай продолжат торговые переговоры 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне, сообщил Белый дом.
Обновлено в 22:09
Наука
Искусственный интеллект научили определять болезнь по голосу
Искусственный интеллекта все глубже проникает в человеческую жизнь: на этот раз ученые научили робота определять посттравматический синдром по голосу пациента.
Обновлено в 21:20
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о подготовке к «Евровидению»
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s
Обновлено в 11:00
Общество
Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено в 07:28
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Политика
Путин проведёт в Чите совещание по природным пожарам
Президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:18
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 22:14
Общество
Новый график выплаты пенсий установили в Пенсионном фонде
В сельской местности график выдачи пенсий иной: 4 мая (для получающих выплаты 3, 4 и 5 числа); 6 мая (за 6, 7 и 9 числа); 8 мая (за 8, 10 и 11 числа); 10 мая (за 10 и 11 числа), пишет АиФ.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В пресс-службе МВД агентству сообщили, что официальный комментарий будет позднее.
Обновлено в 23:02
Финансы
Что остановит укрепление курса рубля
Укрепление рубля пока не может остановить даже покупка валюты в рамках бюджетного правила, добавляет он.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил найти в другой стране замену F-35
Ранее в турецких СМИ появилась информацию о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57 в случае невозможности получить F-35.
Обновлено в 17:13
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины заявили об "изменении тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 21:07