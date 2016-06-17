Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефтиВедомости 05:36
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
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Происшествия
В Маниле из-за землетрясения c крыши небоскреба пролился бассейн
На YouTube разместили ролик, на котором видно, как в столице Филиппин тонны воды выливаются из бассейна, расположенного на крыше 180 метрового небоскреба.
Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Восемь человек пострадали при падении рекламного щита в Екатеринбурге
По меньшей мере восемь человек пострадали при падении рекламного щита на людей в Екатеринбурге.
Обновлено в 14:35
Происшествия
По делу Арашуковых сегодня проводятся новые задержания и обыски
Следственный комитет сообщает пока о трех задержанных – это бывший зам руководителя карачаевского СК, следователь по особо важным делам и начальник центра по борьбе с экстремизмом в местном главке МВД.
Обновлено в 09:00
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Иркутский пенсионер покончил с жизнью в поликлинике
80-летний житель Иркутска пришёл в местную поликлинику, чтобы сдать анализы, но так и не дождался своей очереди.
Обновлено в 05:34
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах
В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
Обновлено в 14:53
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Генерал США Волтерс рассказал о уязвимостях армии НАТО перед РФ
Генерал армии США, командующий Военно-воздушными силами страны в Европе и Африке Тод Волтерс указал на недостаток военной мощи Вашингтона для отражения возможной российской атаки, сообщает "Политэксперт" Генерал заявил, что армии Вашингтона не хватит огневой мощи и людей для того, чтобы отразить атаку со стороны Российской Федерации в том случае, если она состоится.
Обновлено в 12:50
Наука
Потепление в Арктике обойдется человечеству минимум в 25 трлн долларов
При благоприятном сценарии, если рост глобальной средней температуры относительно доиндустриального уровня не превысит 1,5 градуса Цельсия, ущерб, связанный с потеплением в Арктике, составит 24,8 трлн долларов.
Обновлено в 13:52
Кино
«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат
Компания «Иное кино» выпускает в повторный прокат философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение».
Обновлено в 07:03
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль
Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено в 09:03
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Политика
Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент
Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью текущего года, сообщил глава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 16:21
Здоровье
Диетологи рассказали, чем опасна газированная вода
Обновлено в 10:55
Политика
Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд
Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Общество
Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Родившая Лопырева похвасталась фигурой в дерзких мини-шортах
Модель опубликовала смелую фотографию в дерзком образе.
Обновлено в 08:11
Культура
Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский
Сегодня, 23 апреля, скончался советский, российский оператор Сергей Дубровский.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.
Обновлено в 15:03