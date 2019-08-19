Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками РоссииРБК 17:00
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин). Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 года, когда она составляла $7,52 млрд, по данным Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено в 18:38
Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА
Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:58
Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Политика
Мумии возрастом около трех тысяч лет обнаружили в Йемене
Археологи обнаружили древнее поселение и мумии возрастом около 3000 лет в окрестностях столицы Йемена, пишет агентство новостей SABA.
Обновлено в 19:10
Общество
В Уссурийске организована срочная эвакуация из-за паводка
Срочная эвакуация людей из-за паводка организована властями Уссурийска. Об этом 18 августа сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 10:07
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Наука
Ученые нашли микроб, который может объяснить происхождение жизни
Японским ученым потребовалось 12 лет, чтобы выделить эти микроорганизмы — за эти годы исследователи собрали образцы грязи из глубоководного гидротермального поля под названием Замок Локи, которое находится в Северной Атлантике.
Обновлено в 05:57
Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Обновлено в 15:21
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 06:12
Культура
«Идоменей» всему голова
История постановок В 1781 году у "Идоменея" в Мюнхене не было режиссера-постановщика в привычном нам смысле: спектакль совместно ставили капельмейстер Кристиан Каннабих, хореограф Клод Легран, художник Лоренцо Квальо и сам композитор.
Обновлено в 18:14
Здоровье
Какие продукты нельзя есть детям, рассказали врачи
Медики рассказали, какую еду нельзя есть детям.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Общество
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.
Обновлено в 17:45
Политика
Меркель и Джонсон проведут встречу в Берлине
21 августа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель примет в Берлине премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Обновлено в 13:05
Футбол
Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе»
Обновлено в 17:54
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Официальные рендеры Nokia 7.2 появились в Интернете
Официальные рендеры нового, еще не вышедшего смартфона модели Nokia 7.2 появились в Сети от авторитетного инсайдера.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:27