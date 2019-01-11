Для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы той независимости, о которой мы всегда и везде говорим.

Лукашенко отметил, что гражданам Белоруссии необходимо быть готовыми дать ответ на вопрос независимости своего государства. При этом он выразил уверенность, что белорусы найдут достойное решение.

Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Политика Политика Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.

Политика Политика Трамп похвастался снимком стены на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере фотографию построенной части стены на южной границе страны.

Армия и оружие Армия и оружие США решили отправить военные корабли в Арктику Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.

Политика Политика В МИД прокомментировали ситуацию вокруг мирного договора с Японией Для переговоров нужна рабочая атмосфера Захарова напомнила, в праздничные дни в МИД России были вынуждены пригласить посла Японии на фоне большого количества заявлении от японской стороны по мирному договору.

Армия и оружие Армия и оружие Международная коалиция во главе с США начала вывод войск в Сирии Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ) начала вывод войск в Сирии.

Политика Политика Макрон отказался от поездки на форум в Давос Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе.

Политика Политика 800 тысяч чиновников США остались без зарплат из-за бюджетного кризиса Около 800 тысяч государственных служащих в США остались без заработных плат из-за приостановки работы правительства, передаёт 11 января Associated Press.

Политика Политика Юнкер заявил, что Евросоюз не пойдет на изменение договора о Brexit Евросоюз не собирается пересматривать проект договора об условиях Brexit, британскому парламенту нужно голосовать по текущему варианту, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Политика Политика ЦИК отказал в регистрации двум претендентам на пост президента Украины "Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко и Фаренюк в регистрации кандидатами на пост президента Украины", - сообщается на официальной странице ЦИК в Facebook.

Политика Политика МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже.

Политика Политика Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.

Политика Политика США проведут саммит по Ближнему Востоку в Польше, заявил Помпео Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что США проведут международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке 13-14 февраля в Польше.

Политика Политика Шарий решил подать в суд на Порошенко Известный украинский блогер Анатолий Шарий заявил на своем канале в YouTube, что подаст в суд на президента Петра Порошенко.