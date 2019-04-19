Энергетика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из РоссииТАСС вчера в 14:43
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
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«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъвчера в 18:11
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