Политика

«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из РоссииТАСС 14:43

Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
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«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России

Московский Комсомолец14:34

«Транснефть» намерена устранить проблемы с качеством нефти для Белоруссии в начале недели

ТАСС16:30

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

РБК14:55

«Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества поступающей нефти из России

Коммерсантъ16:32

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Ведомости14:31

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из РФ

Интерфакс14:18

«Белнефтехим» пожаловался на ухудшение качества нефти из России

Говорит Москва14:20
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Ранее кандидаты в президенты провели часовые предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский".
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Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
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Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
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Обновлено в 16:15
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Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро

Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
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В 1 квартале рынок новых электрокаров в России вырос в 4 раза

В 1 квартале 2019 года в России было продано 66 электрокаров – в 4,1 раза больше, чем годом ранее.
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Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
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Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»

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Происшествия

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В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
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Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
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Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
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Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
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В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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В пятницу жителей Земли ждет удивительное явление — небо осветит «Розовая Луна».
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

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Присяжные оправдали жителя Чечни, которого обвиняли в убийстве трёх военных

Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трёх военнослужащих в 2000 году, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 16:29
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