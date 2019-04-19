Энергетика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из РоссииТАСС вчера в 14:43
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъвчера в 18:11
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Наука
Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство
Обновлено 18 апреля в 06:42
Интернет
Instagram может скрыть количество лайков под постами
Обновлено вчера в 05:25
Наука
Раскрыт рецепт самого эффективного маринада для шашлыка
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения
«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао
Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС.
Обновлено в 00:15
Политика
В Киеве начались дебаты Порошенко и Зеленского
На стадионе "Олимпийский" в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:58
Авто
УАЗ готовит экспедиционную версию «Хантера» за миллион рублей
Продажи ожидаются в мае, причем "Экспедиция" с ценником в 984 900 рублей ожидаемо будет самой дорогой версией в гамме "Хантеров".
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 22:19
Кино
Назван худший персонаж из «Мстителей»
На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Единоборства
Штырков попал в больницу и не сразится с Кларком на турнире UFC
Обновлено вчера в 19:28
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Наука
Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива
Обновлено вчера в 19:02
Космос
Более 600 космических объектов опасно сблизились с МКС за 20 лет
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
На Сахалине не подтвердили данные Россельхознадзора о подделке молока
Все 13 молокоперерабатывающих предприятия Сахалина проверили после заявления замглавы Россельхознадзора Николая Власова о фальсификации части местной молочной продукции, фальсификата найдено не было, сообщили в субботу РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 11:06
Здоровье
Астрологи назвали волгоградцам, сколько лет живут разные знаки зодиака
Тельцам уготовано звездами около 85 лет, но нередко среди людей этого знака зодиака встречаются и долгожители.
Обновлено в 00:31
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:13
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер в преддверии второго тура президентских выборов заявил, что США продолжат поддерживать Украину и задержатся там надолго.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Эксперт прокомментировал прошедшие на Украине предвыборные дебаты
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT прошедшие в Киеве на стадионе «Олимпийский» дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко — кандидатов на пост президента Украины.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Россия ограничит экспорт нефти на Украину
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о частичном запрете на экспорт российской нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено 18 апреля в 05:37
Транспорт
ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права
В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено вчера в 00:18
Армия и оружие
В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения
Обновлено вчера в 14:29