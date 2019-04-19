Энергетика

«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из РоссииТАСС 14:43

Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
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«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России

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