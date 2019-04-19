Энергетика

«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из РоссииМосковский Комсомолец вчера в 14:34

Концерн "Белнефтехим" распространил заявление, в котором говорится, что в последние несколько дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной нефти в нефтепроводе "Дружба".
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«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

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