Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефтиРИА Новости 17:43
Белорусский "Белнефтехим" пожаловался на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом по нефтепроводу "Дружба", говорится в заявлении "Белнефтехима", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
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Политика
В Кремле открестились от сделок с новым президентом Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит необходимости заключать сделки между новым президентом Украины и российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:57
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Общество
Папа Римский провел традиционный крестный ход вокруг Колизея
Обновлено в 17:59
Технологии
Instagram может скрыть под постом количество лайков
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Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
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Культура
В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ
Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
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Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
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Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
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Армия и оружие
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"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
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Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
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