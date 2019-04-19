Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефтиВедомости 14:31
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко. «Белнефтехим» запросил официальную встречу с «Транснефтью».
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Директор Большого театра кукол арестован за взятку в Петербурге
Суд Санкт-Петербурга арестовал директора Большого театра кукол Александра Калинина.
Обновлено в 14:30
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Наука
Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики
Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Футбол
Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока
Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.
Обновлено в 14:33
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят рост стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:07
Авто
Автовладельцы оценили размер комиссии дилера при продаже автомобиля с пробегом
Были среди респондентов и те, кто принципиально не готов платить комиссию.
Обновлено в 05:52
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Общество
В США поймали огромную рыбу-меч, которую смогли поднять только всемером
Во Флориде (США) капитан рыбацкой лодки поделился видео своего последнего улова – рыбы-меч весом около 340 килограммов, сообщает UPI.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала, защищая честь и достоинство Виктории Романец
Обновлено в 02:34
Происшествия
Мусоровоз после ДТП врезался в прохожих в Токио
Сообщается, что ДТП произошло в одном из центральных районов Токио. После столкновения с легковушкой мусоровоз перевернулся и сбил прохожих.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 17:18
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено в 03:49
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Подруга Ирины Цывиной назвала причину смерти актрисы
В СМИ появилась информация о причине смерти актрисы Ирины Цывиной – вдовы Евгения Евстигнеева.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Врачи поставили диагноз писателю Быкову
Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Космос
В 2014 г. в Землю, возможно, врезался внесолнечный объект
Пара исследователей представила возможные доказательства того, что в 2014 г. в Землю врезался объект из межзвездного пространства.
Обновлено в 16:33
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Происшествия
На Маршала Захарова прорвало трубу с кипятком
Труба с кипятком лопнула на улице Маршала Захарова.
Обновлено в 15:33
Здоровье
Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад
Архивные документы, рассказывающие о спасении в 1968 году кремлевскими врачами маршала Советского Союза Георгия Жукова, будут впервые представлены в субботу на международной конференции в Москве.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36