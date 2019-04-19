Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефтиВедомости вчера в 14:31

Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко. «Белнефтехим» запросил официальную встречу с «Транснефтью».
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«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

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