Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефтиВедомости вчера в 14:31
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко. «Белнефтехим» запросил официальную встречу с «Транснефтью».
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъвчера в 18:11
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Происшествия
Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Плати и хорони: в России появятся частные кладбища
Согласно новому закону " О похоронном деле", который разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:40
Шоу-бизнес
Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
На Сахалине не подтвердили данные Россельхознадзора о подделке молока
Все 13 молокоперерабатывающих предприятия Сахалина проверили после заявления замглавы Россельхознадзора Николая Власова о фальсификации части местной молочной продукции, фальсификата найдено не было, сообщили в субботу РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения
«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 22:19
Наука
Раскрыт рецепт самого эффективного маринада для шашлыка
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Единоборства
Штырков попал в больницу за день до UFC в Питере. Бой отменен
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено вчера в 17:03
Здоровье
Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D
Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в Мельбурне
В Австралии в госпитале скончался второй пострадавший при стрельбе у ночного клуба Love Machine в городе Мельбурн 14 апреля.
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Посольство России в США опубликовало свой доклад
В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпркурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
«Золотая Маска» в Год театра покажет спектакли в 18 российских городах
"Золотая Маска" в Год театра приготовила масштабную программу в регионах России, лучшие российские спектакли будут показаны в 18 российских городах, сообщили в пресс-службе "Золотой Маски".
Обновлено вчера в 18:11
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".
Обновлено вчера в 05:28
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Религия
Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых
Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
Клад старинных монет обнаружен в Великобритании
В общей сложности любители приключений нашли более 550 редких золотых и серебряных монет. По оценке специалистов, они датируются XIV веком.
Обновлено вчера в 11:29
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11