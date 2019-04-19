Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из РоссииРБК 14:55
Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу концерна.
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Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено в 07:56
Политика
В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета
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Обновлено в 12:07
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
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Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина
Обновлено в 15:54
Политика
Четыре патриарха призвали к защите храмов УПЦ от захватов
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Наука
Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay
Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено 17 апреля в 13:11
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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Кино
Рейден из фильма Mortal Kombat снялся в рекламном ролике новой части файтинга
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Путешествия
Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)
Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре
Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Авто
В 1 квартале продажи новых электрокаров в России выросли в 4 раза
В Иркутской области, Приморском и Пермском краях приобретено по 4 новых электрокара, а в Свердловской области и Красноярском крае — по 3. Еще на 4 субъекта РФ пришлось 2 купленных электрокара, а в 14 — оставшийся.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции
Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Политика
В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 11:06
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Здоровье
Волгоградские бойцы спецназа стали донорами крови
Как сообщили «Городским вестям» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в этом году в акции приняли участие 24 бойца спецподразделения «Гром».
Обновлено в 09:31
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Хромбук HP Chromebook 15 получил восьмое поколение процессоров Intel
HP одна из компаний, которая обладает самой большой линейкой ноутбуков на Chrome OS и скоро в модельном ряду появится Chromebook 15 с процессорами от Intel.
Обновлено в 14:37
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка
Обновлено в 03:28
Происшествия
Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами
По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз
Молодая супруга актера родила дочь. Теперь официально: Венсан Кассель и его 22-летняя супруга Тина Кунаки стали родителями.
Обновлено в 13:28
Здоровье
6 способов, которые помогут избавиться от боязни летать на самолетах
Рассказываем, почему у людей возникает аэрофобия и предлагаем вашему вниманию шесть способов, которые помогут от нее избавиться.
Обновлено в 04:53
Политика
Коты и олигархи: как проходили дебаты Зеленского и Порошенко
Зеленский опередил Порошенко, прибыв на стадион почти на двадцать минут раньше - в половину седьмого, в то время, как дебаты начались в семь.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Обнародован диагноз Дмитрия Быкова
Обновлено в 10:00
Наука
Недостаток витамина D способствует развитию аутоиммунных заболеваний
Ученые Эдинбургского университета выяснили, как витамин D влияет на иммунную систему и может ли он изменять восприимчивость к таким заболеваниям, как рассеянный склероз.
Обновлено в 05:11
Кино
Фильм студентки из Санкт-Петербурга покажут на Каннском кинофестивале
Работа Олеси Яковлевой стала второй российской лентой после «Дылды» Кантемира Балагова, которая вошла в программу Каннского фестиваля в этом году.
Обновлено в 11:56