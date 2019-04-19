«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из РоссииРБК 14:55

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу концерна.

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

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