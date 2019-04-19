Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из РоссииРБК 14:55
Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу концерна.
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Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено в 16:30
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Здоровье
Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D
Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Подруга Ирины Цывиной назвала причину смерти актрисы
В СМИ появилась информация о причине смерти актрисы Ирины Цывиной – вдовы Евгения Евстигнеева.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье
Обновлено в 21:10
Общество
Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Общество
В мае россиян ожидают рекордно длинные каникулы
Роструд напоминает, что в мае россиян ожидают рекордно длинные выходные – с 1 по 5 мая и с 9 по 12.
Обновлено в 20:52
Наука
ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз
Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено в 04:37
Общество
Жена Быкова рассказала о его состоянии
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина вышла в свет с 17-летней дочерью
Среди гостей оказалась и актриса Любовь Толкалина, которая предпочла выйти на красную дорожку вместе со своей 17-летней дочерью Марией.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Общество
В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов
Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 10:56
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Хоккей
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Обновлено в 16:18
Авто
Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan
Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
Обновлено в 09:25
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Обновлено в 10:59
Происшествия
Более 70 детей отравились в Дагестане
Обновлено в 06:40
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено в 19:25
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Общество
Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире
В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
31-летняя Виктория Дайнеко показала, как выглядит без макияжа и фейстюна
Сегодня же певица решилась показать, как выглядит без макияжа и без какой-либо обработки фотографий.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53