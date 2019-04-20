Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из РоссииРБК 19 апреля в 14:55
Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу концерна.
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«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъ19 апреля в 18:11
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