Энергетика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из РоссииТАСС вчера в 14:43
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
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«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъвчера в 18:11
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Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера
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В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
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Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
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Ведущий создатель технологии, Мишкат Бхаттачарийя, отмечает, что практические применения новой разработки могут обеспечить как минимум революцию в обработке данных.
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«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
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