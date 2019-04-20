Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком падении качества российской нефтиМосква 24 вчера в 19:01

Белорусский "Белнефтехим" заявил о резком падении качества российской экспортной смеси Urals, которая поступает транзитом по нефтепроводу "Дружба", передает РИА Новости.
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«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

РИА Новостивчера в 17:43

«Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества нефти из России

RT на русскомвчера в 16:44

«Белнефтехим» пожаловался на ухудшение качества нефти из России

Говорит Москвавчера в 14:20

«Транснефть» назвала сроки улучшения качества идущей в Белоруссию нефти

РБКвчера в 16:55

«Транснефть» намерена устранить проблемы с качеством нефти для Белоруссии в начале недели

ТАССвчера в 16:30

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из РФ

Интерфаксвчера в 14:18

«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели

Коммерсантъвчера в 18:11
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«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Обновлено в 09:20
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Обновлено в 16:02
Происшествия

Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

Обновлено в 21:15
Происшествия

В Кабуле при атаке на здание министерства погибли семь человек

В столице Афганистана в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий погибли не менее семи человек, в их числе три сотрудника службы безопасности.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Политика

В «Роскосмосе» назвали сроки запуска новой ракеты «Союз-5»

В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик "Союза-5") на сумму 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание новых ракет.
Обновлено в 20:03
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Общество

В Ингушетии открыли самый высокий в мире этнографический музей

Обновлено в 11:28
Происшествия

Стрелявшего по детям задержали в Москве

В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Футбол

Дубль Песегова в матче с «Чертаново» вывел «Сочи» на второе место ФНЛ

В игре с "Чертаново" южане пропустили уже на 4-й минуте, но очень быстро Евгений Песегов сравнял счёт ударом с углового, и он же отличился после перерыва, вырвав победу для "Сочи" (2:1). Команда уже вторая, на очко впереди "Томи".
Обновлено в 09:01
Игры

Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11

Обновлено в 10:15
Политика

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть

Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:18
Политика

В Госдуме заподозрили Белоруссию в русофобии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обвинил Белоруссию в проявлении антироссийских настроений, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Наука

Время суток определяет эффективность занятий спортом

Обновлено вчера в 10:20
Кино

На ММКФ покажут фильм «Женщины ГУЛАГа»

Документальный фильм Марианны Яровской "Женщины ГУЛАГа", который вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм", покажут в воскресенье на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.
Обновлено в 17:03
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:06
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Авто

В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили

Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено в 09:51
Общество

Гороскоп на 21 апреля

Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.
Обновлено в 17:51
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН

Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Авто

Toyota представила хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive

На автосалоне в Нью-Йорке был представлен хэтчбек Toyota Corolla 2019 модельного года в особом исполнении.
Обновлено в 04:19
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
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