Энергетика
«Белнефтехим» вытеснит более 170 тыс. тонн грязной нефтиГазета.Ru 03:02
С белорусского участка от границы с Россией загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС "Мозырь", - уточнили в "Белнефтехиме". 21 апреля Белоруссия ограничила экспорт из России из-за ее качества.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
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