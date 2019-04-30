Энергетика

«Белнефтехим» вытеснит более 170 тыс. тонн грязной нефтиГазета.Ru 03:02

С белорусского участка от границы с Россией загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС "Мозырь", - уточнили в "Белнефтехиме". 21 апреля Белоруссия ограничила экспорт из России из-за ее качества.
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«Грязная» нефть - подорванная репутация

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Rambler News Service04:12

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Белнефтехим ждет чистую нефть из РФ на Мозырском НПЗ к 4 мая

Financial One02:54
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«Белнефтехим»: чистая российская нефть поступит в Мозырь 4 мая

КП - Беларусь03:09
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
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Белнефтехим
Один из крупнейших промышленных комплексов Республики Беларусь, на его долю приходится свыше 30% промышленного производства страны. Концерн создан в апреле 1997 г. и объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пуско-наладочных организаций.
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