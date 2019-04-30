Энергетика

Белнефтехим ждет чистую нефть из РФ на Мозырском НПЗ к 4 маяFinancial One 02:54

Минск оценивал объемы некачественной нефти в своих нефтепроводах ориентировочно в 1 миллион тонн. Во вторник Минэнерго России сообщило, что чистая нефть из РФ поступит на Мозырский НПЗ в Белоруссии ориентировочно 2-3 мая .
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«Белнефтехим»: Чистая нефть из РФ поступит на НПЗ в Мозыре не ранее 4 мая

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Белнефтехим ждет чистую нефть из РФ на Мозырском НПЗ к 4 мая

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«Белнефтехим»: чистая российская нефть поступит в Мозырь 4 мая

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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
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Белнефтехим
Один из крупнейших промышленных комплексов Республики Беларусь, на его долю приходится свыше 30% промышленного производства страны. Концерн создан в апреле 1997 г. и объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пуско-наладочных организаций.
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