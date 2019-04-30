Энергетика
Белнефтехим ждет чистую нефть из РФ на Мозырском НПЗ к 4 маяFinancial One 02:54
Минск оценивал объемы некачественной нефти в своих нефтепроводах ориентировочно в 1 миллион тонн. Во вторник Минэнерго России сообщило, что чистая нефть из РФ поступит на Мозырский НПЗ в Белоруссии ориентировочно 2-3 мая .
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