Энергетика

«Белнефтехим» вытеснит более 170 тыс. тонн грязной нефтиГазета.Ru 03:02

С белорусского участка от границы с Россией загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС "Мозырь", - уточнили в "Белнефтехиме". 21 апреля Белоруссия ограничила экспорт из России из-за ее качества.
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На НПЗ Белоруссии «чистая» нефть поступит не раньше 4 мая

Росбалт04:13

«Белнефтехим» вытеснит более 170 тыс. тонн грязной нефти

Газета.Ru03:02

«Белнефтехим»: Чистая нефть из РФ поступит на НПЗ в Мозыре не ранее 4 мая

ПРАЙМ02:57

Белнефтехим ждет чистую нефть из РФ на Мозырском НПЗ к 4 мая

Financial One02:54
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«Белнефтехим»: чистая российская нефть поступит в Мозырь 4 мая

КП - Беларусь03:09
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
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Белнефтехим
Один из крупнейших промышленных комплексов Республики Беларусь, на его долю приходится свыше 30% промышленного производства страны. Концерн создан в апреле 1997 г. и объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пуско-наладочных организаций.
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