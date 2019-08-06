Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентябряКоммерсантъ вчера в 14:43
«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год», — цитирует заявление концерна агентство БЕЛТА.Известиявчера в 13:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября
Интерфаксвчера в 13:20
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Политика
Зеленский сменил командующего силовой операцией в Донбассе
Обновлено 05 августа в 12:28
Наука
Индейцы Майя были более воинственны, чем считалось ранее
Группа археологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), которую возглавил Дэвид Валь, установила, что конфликты между государствами майя были намного более жестокими, чем считалось.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Путешествия
Названа самая путешествующая нация
Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:57
Финансы
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента
Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании
Мэрия Екатеринбурга через суд потребовала снести с восьмого по 36 этаж в недостроенном здании небоскреба «Призма», сообщает Е1.
Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие
В ДНР сообщили о приведении ВСУ в боеготовность под Мариуполем
Обновлено вчера в 20:48
Финансы
Волатильность рубля выросла после новых санкций США
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 00:14
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Министр культуры России Владимир Мединский провел для американского кинорежиссера Квентина Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Авто
Российский рынок автомобилей с правым рулем сократился на 1%
В 1 полугодии 2019 года объем рынка легковых автомобилей с правым рулем в России сократился на 1% — с 291,2 до 288,4 тыс. единиц.
Обновлено вчера в 05:00
Игры
Альфа-тестирование Wasteland 3 начнётся 21 августа
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено вчера в 08:51
Культура
Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе
Китайские дизайнеры победили в конкурсе проектов по восстановлению собора Парижской Богоматери, сообщили организаторы.
Обновлено в 00:35
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов во вторник вручил послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.
Обновлено в 00:48
Футбол
Как «Порту» готовится к матчу Лиги чемпионов в Краснодаре
Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.
Обновлено вчера в 15:33
Гаджеты
Samsung объявила цены на Galaxy Note10 и Note10+
Базовая версия смартфона Galaxy Note 10 обойдется вам в $949, а Note10+ потребует уже от вас $1099.
Обновлено 04 августа в 03:25
Политика
Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Наука
В Новой Зеландии нашли останки гигантского плотоядного попугая
Ученые нашли в Новой Зеландии останки древнего гигантского попугая, который, вероятно, был плотоядным.
Обновлено в 00:41
Экономика
Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%
Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
На территории села в Ингушетии введен режим КТО
Обновлено в 00:41
Футбол
Мексиканский голкипер Очоа вернулся в футбольный клуб «Америка»
В 2013 году Международная федерация футбольной истории и статистики признала его лучшим мексиканским голкипером XXI века.
Обновлено в 00:57
Футбол
«Брюгге» обыграл киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» обыграл киевское «Динамо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель».
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40