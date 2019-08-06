Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентябряКоммерсантъ вчера в 14:43
«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год», — цитирует заявление концерна агентство БЕЛТА.Известиявчера в 13:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября
Интерфаксвчера в 13:20
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Шоу-бизнес
София Ротару отмечает день рождения
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов
Автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.
Обновлено в 03:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч
Обновлено в 03:08
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского
Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
Обновлено в 03:09
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции
Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье.
Обновлено в 03:33
Хоккей
Путин оценил пиджак Третьяка с секретной нашивкой
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал президенту России Владимиру Путину о "секретной нашивке" на своем пиджаке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров устроил детям королевские каникулы
За день Филипп показал детям главные достопримечательности столицы Азербайджана.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области
Три человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Красноармейском районе Саратовской области утром в среду, 7 августа.
Обновлено в 00:50
Здоровье
Любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья
Любимая многими знаменитостями кето-диета, при которой в пищу употребляются блюда с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, может привести к исключению из рациона наиболее полезных продуктов.
Обновлено в 00:53
Футбол
«Борнмут» арендовал у «Ливерпуля» Уилсона
«Борнмут» на официальном сайте объявил об аренде вингера «Ливерпуля» Харри Уилсона. Арендное соглашение рассчитано на сезон-2019/20.
Обновлено в 02:13
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Общество
Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты
Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).
Обновлено в 03:33
Культура
В Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Ура! Урал!»
Фестиваль будет поделён на несколько площадок: лекторий, музыкальную, гастрономическую и развлекательную зоны.
Обновлено в 03:59
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Новых автомобилей в России покупают все меньше
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июле и за семь месяцев 2019 года: по обоим показателям спрос сократился на 2,4% по сравнению c аналогичными периодами прошлого года.
Обновлено вчера в 12:56
Кино
Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма
Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.
Обновлено вчера в 06:36
Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евро
Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи.
Обновлено 05 августа в 05:49
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Обновлено в 03:29
Футбол
Газзаев призвал объединить футбольные чемпионаты РФ и Украины
Депутат Государственной Думы, бывший тренер сборной РФ по футболу Валерий Газаев призвал объединить футбольные чемпионаты России и Украины.
Обновлено в 03:46
Общество
В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
Факультативные занятия по изучению конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 01:21