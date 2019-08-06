с чего всё началось

«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября

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