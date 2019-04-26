Энергетика
«Белнефтехим» представит варианты решения проблемы с транзитом нефтиЭкономика сегодня 06:27
«Белнефтехим» обещал на переговорах представить предложения решения проблемы с остановкой транзита нефти из России. Соответствующую информацию приводит РИА Новости. Бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери от остановки транзита.
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Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации. По состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объем некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь.
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