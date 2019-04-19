«Белнефтехим» пожаловался на ухудшение качества нефти из РоссииГоворит Москва вчера в 14:20

«В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества», — цитирует РИА Новости заявление белорусского концерна. В документе подчёркивается, что Минск запросил «официальную встречу с представителями ПАО «Транснефть» с целью урегулирования ситуации».

«Белнефтехим» пожаловался на ухудшение качества нефти из России

Авто В Сети показали роскошную версию «Нивы» за 1,5 млн рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Общество Роман Полански потребовал восстановить его в Американской киноакадемии Польско-французский режиссер Роман Полански, обвиняемый в в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах, подал иск в суд против Американской киноакадемии и потребовал восстановить свое членство в организации.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.

Политика Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Происшествия В Омске двое детей провалились под лед и погибли Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.

Шоу-бизнес Юморист Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака Отечественный юморист и актер Семен Слепаков развелся со своей женой Кариной после шести лет брака.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Футбол Роналду прокомментировал слухи об уходе из «Ювентуса» Ранее Роналду стал первым футболистом, выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии.

Общество «Убийца» WannaCry признался в создании Kronos Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.

Общество Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.

Политика Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Политика Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.

Происшествия В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.

Политика Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

Происшествия Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.

Общество В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.