Энергетика
«Белнефтехим» пожаловался на ухудшение качества нефти из РоссииГоворит Москва вчера в 14:20
«В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества», — цитирует РИА Новости заявление белорусского концерна. В документе подчёркивается, что Минск запросил «официальную встречу с представителями ПАО «Транснефть» с целью урегулирования ситуации».
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«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъвчера в 18:11
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