Политика

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»РБК 12:51

Как утверждает Bellingcat, оперативный псевдоним «Сергей Федотов» Денис Сергеев получил в 2010 году. Новый паспорт ему был выдан из той же серии, которая использовалась для Петрова и Боширова, в отделении УФМС № 770001, где, как писал ранее Bellingcat, выдаются документы силовикам.
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с чего всё началось
Еще одного подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии зовут Денис Сергеев, он является высокопоставленным сотрудником Главного управления Главного штаба Минобороны (ГРУ), утверждают журналисты
 из Bellingcat.
Новая газета11:22

Подробнее о событии

Bellingcat рассказал о третьем «отравителе Скрипалей»

Газета.Ru16:24

Раскрыто настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля

Lenta.ru11:43

Sky News назвал имя предполагаемого третьего участника отравления Скрипалей

ТАСС13:18

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

РБК12:51

Bellingcat назвала имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Фонтанка.Ру12:04

Расследовательская группа Bellingcat назвала имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипаля и его дочери

Эхо Москвы16:00

Bellingcat назвал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Новая газета11:22
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Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске выросло до двух

Обновлено в 17:19
Политика

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика

Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям

В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей».
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы времен войны в Афганистане

Обновлено в 17:02
Общество

Хакеры рассказали о причине произведенного ими сбоя «ВКонтакте»

Хакеры, предположительно ответственные за сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», заявили, что использовали для этого обнаруженную год назад уязвимость, за которую не получили благодарности от администрации соцсети.
Обновлено в 20:24
Политика

Палата представителей США приняла бюджетный закон

Палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла закон о бюджете ряда министерств и пограничной безопасности, отправив документ на подпись президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 20:52
Политика

На Украине объяснили «феномен Зеленского»

"Феномен Зеленского" заключается в "форме протеста" украинцев, заявил депутат Верховной рады, кандидат на пост главы государства Евгений Мураев в эфире программы "Ринг Тайм", видео с которой политик опубликовал на своем YouTube-канале.
Обновлено в 20:42
Происшествия

В Благовещенске горит склад на площади 200 кв. метров

Пожар вспыхнул в пятницу на складе в Благовещенске, огонь охватил 200 кв. м, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие

Как страны НАТО решили реагировать на развал ДРСМД

Собеседники РБК среди чиновников альянса назвали две основные угрозы, которые несет в себе вероятный развал договора.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Utair потребовала купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов

Работники авиакомпании Utair потребовали приобрести 11 билетов для детей.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Власти Вашингтона обязали рассекретить детали смерти Михаила Лесина

Власти Вашингтона по решению американского суда обязаны обнародовать материалы по делу о смерти бывшего российского министра печати Михаила Лесина, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Обновлено в 19:47
Политика

В Пентагоне обвинили Россию в нежелании начать диалог по вооружениям

Обновлено в 19:07
Спорт

Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил палец

Президент России Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил безымянный палец правой руки.
Обновлено в 17:02
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
Происшествия

Суд снял арест с имущества осужденного министра Улюкаева

Суд снял арест десяти земельных участков (в основном – в Смоленской области), частного дома, элитного автомобиля, жилого дома, денежных средств на сумму более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 07:40
Общество

Госдеп порекомендовал согражданам не ездить на Гаити

Госдепартамент рекомендует гражданам США не ездить на Гаити из-за повсеместной преступности и продолжающихся волнений, также объявлена эвакуация большей части американского дипперсонала, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 21:33
Политика

Убийство пса по кличке Трамп отказались считать политическим

Полиция в американском штате Миннесота установила, что убийство собаки по кличке Дональд Трамп не носило политический характер, передает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местного шерифа.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Женщина погибла в жестком ДТП в Благовещенске

Как пишут очевидцы в соцсетях, BMW выехал на встречную полосу, где и врезался в Fit. 44-летняя женщина-водитель легковушки погибла на месте.
Обновлено в 19:53
Политика

Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина

Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Спорт

Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

На юго-востоке Москвы, в районе Печатники, произошли массовая драка и стрельба с участием порядка ста человек, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:31
Политика

В Сети обсуждают видео изгнания Соколовской из студии «России 1»

Стыд и позор, резюмировали пользователи Сети, обсуждающие видео, как украинскую журналистку выгнали из студии России 1.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы

Обновлено в 02:51
Транспорт

Минтранс настаивает на увеличении штрафов за превышение скорости

Минтранс России предложил правительству ввести пятисотрублевый штраф за превышение скоростного лимита на 10–20 км/ч.
Обновлено в 21:34
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Политика

Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генерала

Задержание сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова последовало после доклада силовиков президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 08:59
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Политика

В Госдуме ответили Климкину на слова о русских и марсианах

Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что даже у марсиан больше шансов приехать в качестве наблюдателей на президентские выборы, чем у россиян.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Минобороны РФ приступает к крупнейшей реформе – «Ъ»

Реформу военно-строительной отрасли собирается осуществить Минобороны РФ, сообщили источники в военном ведомстве и правительстве, 15 февраля пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:57
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