Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в ДонбассеВедомости 06:19

Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).

Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Авто Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008 Французская компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008. Информация о нем размещена на официальном сайте компании.

Политика Следствие по MH17 назвало имена четырех подозреваемых Трагедия в небе над Донбассом Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины.

Футбол «Спартак» расторг контракт с Глушаковым Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

Происшествия Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.

Спорт РУСАДА увеличивает число антидопинговых дел в Чувашии до 70 Как стало известно «Правде ПФО», 19 июня на пресс-конференции гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что количество дел о нарушении антидопинговых правил в Чувашии увеличат до 70.

Общество Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Кино В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».

Общество Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.

Общество СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Футбол ФК «Ростов» представил новую форму на следующий сезон Футбольный клуб «Ростов» показал форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после госпитализации Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.

Происшествия Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Наука Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.

Авто В Chery приготовили второй премиальный кроссовер бренда Exeed В 2019 году на китайском авторынке состоится дебют второго кроссовера Chery, который получит название Exeed LX.

Политика Песков рассказал, как пройдет встреча в «нормандском формате» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как пройдет встреча в «нормандском формате», и какие меры будут предприняты в отношении минских соглашений.

Авто Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.