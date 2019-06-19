Армия и оружие

Bellingcat назвала имена причастных к трагедии MH17Труд 07:12

Исследовательская группа Bellingcat опубликовала имена 12 человек, которые якобы причастны к гибели пассажирского самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии" летом 2014 года в Донбассе.
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Bellingcat назвала имена виновных в крушении МН17 в Донбассе

News.ru07:02

Bellingcat обнародовала имена якобы причастных к трагедии МН17 в Донбассе

Коммерсантъ06:26

Bellingcat выпустила доклад с именами «виновных в гибели малайзийского Boeing»

Росбалт05:50

Bellingcat назвал людей, предположительно причастных к крушению Boeing в Донбассе

Forbes06:19

Bellingcat назвала имена людей, причастных к крушению малайзийского рейса МН17 в Донбассе

Snob.ru06:00

Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе

Ведомости06:19

Bellingcat назвала имена людей, предположительно причастных к крушению «Боинга» в Донбассе

Дождь05:41
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Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Александр Цекало устроил сюрприз молодой жене на ее день рождения

Александр Цекало организовал небольшую вечеринку в честь дня рождения своей молодой жены Дарины Эрвин.
Обновлено в 06:28
Кино

Опрос: Американцы назвали Кристиана Бэйла любимым Бэтменом

Обновлено в 04:32
Происшествия

В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом

Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Здоровье

Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом

Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.
Обновлено в 07:58
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Религия

В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм

Пермская епархия РПЦ расценила как провокацию инцидент в местном храме святого апостола Андрея Первозванного, где служительница не позволила прихожанке поставить собственную свечу и потребовала с нее тысячу рублей пожертвований.
Обновлено в 06:53
Футбол

СМИ: Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в ближайшее время покинет свой пост, утверждает AS.
Обновлено в 09:50
Общество

Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили

Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов.
Обновлено в 09:58
Экономика

В правительстве озвучили размер пособия на детей от 1,5 до 3 лет

Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума.
Обновлено в 05:31
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Политика

Меркель назвала условие снятия санкций с России

Обновлено вчера в 11:51
Политика

Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Гаджеты

Побит российский рекорд в коммерческой сети LTE

Рекорд мобильной скорости был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с.1,6 Гбит/с - это новый рекорд в сети МегаФона на пользовательском оборудовании.
Обновлено в 04:05
Общество

Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье

Обновлено в 07:56
Происшествия

Сильное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии, есть пострадавшие.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Обновлено вчера в 13:04
Футбол

Федун заявил, что Боккетти покинет «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, кто покинет команду в летнее трансферное окно.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

Обновлено в 03:25
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Тело подростка обнаружили между вагонами электрички в Москве

"Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека 2003 года рождения, тело которого было обнаружено между вагонами электропоезда сообщением Москва - Нара, прибывшего на станцию Новопеределкино", - сказали в пресс-службе, добавив, что, по предварительным данным, подросток погиб от удара током.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Королевский кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку

Британская пенсионерка Ирэн Мэйор была сбита полицейским на мотоцикле из кортежа принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, когда те направлялись в Виндзорский замок на церемонию Ордена Подвязки.
Обновлено в 06:31
Политика

Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07
Политика

Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста

В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
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Бари Алибасов дал первое после отравления интервью

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Игорь Иванович Стрелков
Государственный, военный и политический деятель, публицист и писатель. Сотрудник органов ФСБ России. Лидер «Комитета 25 января». Руководитель общественного движения «Новороссия» с 2014 года. В настоящее время - военный пенсионер.
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Bellingcat
Интернет-издание, основанное в июле 2014 года британским гражданским журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом. По словам создателей сайта, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований о зонах военных действий, используя метод анализа данных из открытых источников. Название проекта отсылает к английской детской сказке «Belling the Cat» про мышей, которые размышляли, как им уберечься от кота. Одна из мышей предложила повесить коту на шею колокольчик, остальным эта идея понравилась. Однако, никто из них не решился этого сделать. По состоянию на 2016 год Bellingcat финансировалось Google Media - подразделением Google, которое поддерживает журналистов.
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