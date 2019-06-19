Армия и оружие
Bellingcat назвала имена причастных к трагедии MH17Труд 07:12
Исследовательская группа Bellingcat опубликовала имена 12 человек, которые якобы причастны к гибели пассажирского самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии" летом 2014 года в Донбассе.
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Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
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Обновлено в 09:43
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Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
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Королевский кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку
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Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера
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Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста
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