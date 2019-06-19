Армия и оружие

Bellingcat назвала имена виновных в крушении МН17 в ДонбассеNews.ru 07:02

Исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса. Их удалось установить благодаря данным прослушки Службы безопасности Украины.
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Bellingcat назвала имена виновных в крушении МН17 в Донбассе

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Bellingcat обнародовала имена якобы причастных к трагедии МН17 в Донбассе

Коммерсантъ06:26

Bellingcat выпустила доклад с именами «виновных в гибели малайзийского Boeing»

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Snob.ru06:00

Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе

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Bellingcat назвала имена людей, предположительно причастных к крушению «Боинга» в Донбассе

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На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.
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Государственный, военный и политический деятель, публицист и писатель. Сотрудник органов ФСБ России. Лидер «Комитета 25 января». Руководитель общественного движения «Новороссия» с 2014 года. В настоящее время - военный пенсионер.
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Bellingcat
Интернет-издание, основанное в июле 2014 года британским гражданским журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом. По словам создателей сайта, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований о зонах военных действий, используя метод анализа данных из открытых источников. Название проекта отсылает к английской детской сказке «Belling the Cat» про мышей, которые размышляли, как им уберечься от кота. Одна из мышей предложила повесить коту на шею колокольчик, остальным эта идея понравилась. Однако, никто из них не решился этого сделать. По состоянию на 2016 год Bellingcat финансировалось Google Media - подразделением Google, которое поддерживает журналистов.
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