Армия и оружие
Bellingcat назвала имена виновных в крушении МН17 в ДонбассеNews.ru 07:02
Исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса. Их удалось установить благодаря данным прослушки Службы безопасности Украины.
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Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
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Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.
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Политика
Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 19 июня, покинул заседание Госдумы в знак протеста против того, что депутаты большинством голосов отклонили инициативу его фракции.
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Госдума поддержала в I чтении продление дачной амнистии до 2022 года
Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 06:39
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ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
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Еще одно лекарство от кашля изымут из обращения в России
Напомним, ранее Росздравнадзор изымал из обращения другие препараты от кашля, содержащие фенспирид – «Эреспал», «Эпистат» и «Эриспирус».
Обновлено вчера в 09:36
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Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
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Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Энергетика
Дания заплатит за задержку «Северного потока-2»
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Гаджеты
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Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
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Происшествия
Объявлена дата суда по делу о крушении МН17
Суд по делу о крушении Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 пройдет в Нидерландах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:26