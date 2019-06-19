Bellingcat назвала имена виновных в крушении МН17 в ДонбассеNews.ru 07:02

Исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса. Их удалось установить благодаря данным прослушки Службы безопасности Украины.

Bellingcat назвала имена виновных в крушении МН17 в Донбассе

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