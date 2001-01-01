Порывы ветра могут достигать опасных 18 м / с Белгородский Гидрометцентр предупредил о грозах, которые продолжатся в регионе 9 августа.

Белгородцев снова предупредили о надвигающейся грозе

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