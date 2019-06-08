Бельгия обыграла сборную КазахстанаSoccer.ru 16:42

Сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.

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