Футбол

Бельгия обыграла Кипр благодаря голу АзараМатч ТВ вчера в 17:53

Кипр — Бельгия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «ГСП»
10′
Эден Азар
18′
Миши Батшуайи
Досса Жуниор
Энтони Георгиу
46′
57′
Дрис Мертенс
Аднан Янузай
68′
Торган Азар
Янник Феррейра-Карраско
Георгос Эфрем
Матия Шполярич
75′
Минас Антониу
Андреас Макрис
81′
89′
Миши Батшуайи
Деннис Прат
24 марта бельгийцы обыграли сборную Кипра в матче группы I. Встреча состоялась в Никосии и завершилась со счетом 2:0. Счет в матче открыл игрок «Челси» Эден Азар. Отметим, для футболиста тот гол стал третьим в рамках квалификационной кампании. Итоговый счет установил точный удар Миши Батшуайи.
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Бельгийский футболист
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