Футбол

Бельгия — Шотландия 3:0Матч ТВ вчера в 16:38

Бельгия — Шотландия
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
32′
Стюарт Армстронг
Райан Фрейзер
Кевин де Брюйне
34′
Ромелу Лукаку
45′+1′
52′
Скотт Мактомини
Ромелу Лукаку
57′
67′
Джонни Расселл
Джеймс Форрест
Юри Тилеманс
Дрис Мертенс
78′
Венсан Компани
Томас Вермален
90′
Торган Азар
Янник Феррейра-Карраско
90′
Кевин де Брюйне
90′+2′
Дублем отметился нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Бельгийцы с 12 очками после четырех туров лидируют в группе, 6 сентября команда Роберто Мартинеса сыграет в гостях с Сан-Марино. Шотландцы в тот же день примут дома сборную России.
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