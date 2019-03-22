Футбол
Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020Газета.Ru вчера в 17:41
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
|14′
|16′
Денис Черышев
|19′
Александр Головин
|26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
|45′
|64′
Денис Черышев
Федор Чалов
|77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
|84′
Эден Азар
|88′
Дрис Мертенс
|90′
|90′
Александр Головин
|58%
|Владение мячом
|42%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
22
Шадли
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
11
Миранчук
10
Чалов
9
Смолов
Россия
Расстановка 5‑4‑1
Сборная России уступила национальной команде Бельгии в первом матче отборочного цикла на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая состоялась в Брюсселе, завершилась со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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