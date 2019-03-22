Футбол

Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020Газета.Ru вчера в 17:41

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Сборная России уступила национальной команде Бельгии в первом матче отборочного цикла на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая состоялась в Брюсселе, завершилась со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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