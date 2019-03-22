Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020Газета.Ru вчера в 17:41

Сборная России уступила национальной команде Бельгии в первом матче отборочного цикла на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая состоялась в Брюсселе, завершилась со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020

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