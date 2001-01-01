Футбол

Бельгия — Россия 2:1 (2-й тайм)Вести.Ru 16:34

Бельгия — Россия
2 – 1
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России. Первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу бельгийской команды.
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