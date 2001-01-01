Футбол
Бельгия — Россия 2:1 (2-й тайм)Вести.Ru 16:34
Юри Тилеманс
|14′
|16′
Денис Черышев
|19′
Александр Головин
|26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
|45′
|64′
Денис Черышев
Федор Чалов
|77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
|58%
|Владение мячом
|42%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
16
Азар
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
11
Миранчук
10
Чалов
9
Смолов
Россия
Расстановка 5‑4‑1
В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России. Первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу бельгийской команды.
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