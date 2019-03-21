Футбол
Жирков вошел в стартовый состав сборной на матч с БельгиейРоссийская газета 14:40
Совсем немного времени остается до начала первого матча сборной России в отборочном цикле Евро-2020 против Бельгии. Тренерский штаб нашей национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал состав на игру.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Гаджеты
Тимати представил беспроводные наушники от Black Star
Российский рэпер Тимати представил беспроводные наушники под названием Black Star Click’n’Play.
Обновлено в 09:08
Политика
Грудинину не разрешили стать депутатом Госдумы
Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации не закрыл свои зарубежные счета.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Стало известно, с кем будет жить дочь Юлии Началовой
Важный момент, который интересовал многих после трагической смерти Юлии Началовой, это с кем теперь будет жить ее 12-летняя дочь Вера.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек
Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Обновлено в 10:13
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Хоккей
СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции
Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Невзоров предложил заменить в мавзолее Ленина на Началову
Российский журналист и репортер Александр Невзоров прокомментировал шумиху вокруг смерти и похорон популярной певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 09:35
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
Обновлено в 05:41
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Экономика
Подсчитана стоимость народного достояния России
Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны.
Обновлено в 03:07
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Экономика
Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты
Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Здоровье
В Казани хирурги удалили девочке гигантскую опухоль
В Казани девочке из Кировской области удалили опухоль весом 4 килограмма.
Обновлено в 07:07
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Обновлено в 10:49
Авто
Кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально
Компания Porsche представила в Штутгарте новый купеобразный кроссовер Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:11
Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети
Пароли большого числа пользователей популярной соцсети Facebook были доступны для сотрудников компании, сообщается на сайте корпорации.
Обновлено в 15:52
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман
В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Британцы перейдут в ядерные бункеры из-за неопределенности с Brexit
ВС Великобритании привели в готовность команду специалистов по антикризисному управлению на случай Brexit без сделки, которые будут работать в ядерном бункере.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Гаджеты
Смартфоны Nokia передавали данные пользователей в Китай
Власти Финляндии начали расследование в связи с возможным нарушением правил безопасности персональных данных пользователей смартфонов Nokia, информацию о которых гаджеты автоматически отправляли в Китай, пишет NRK.
Обновлено в 11:14
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет в пятницу семь парных рейсов из Шереметьево
Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:45
Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Финансы
Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населения
В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
Обновлено в 15:25
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48