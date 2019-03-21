Футбол
Бельгия – Россия. Кузяев получил травму и покинул полеProstoProSport вчера в 16:12
Отличились Юри Тилеманс и Денис Черышев. На 25-й минуте хавбек «Зенита» Далер Кузяев покинул поле.
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Футболист «Зенита» получил травму и был заменен в первом тайме матча с Бельгией
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