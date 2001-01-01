Бельгия - Россия и другие. Где смотреть футбол?Bobsoccer 09:16

Игра состоится в Брюсселе, начало запланировано на 22:45 по Московскому времени. Матч можно увидеть в прямом эфире по Первому каналу и на канале Матч Премьер. Кроме того, трансляция будет доступна онлайн на сайте Первого канала: www.1tv.ru Россия с Бельгией встречались ранее трижды.

Бельгия - Россия и другие. Где смотреть футбол?

Гаджеты Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.

Футбол «Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.

Политика Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Видео учений Су-35С в Сирии появилось в сети На видеоролике запечатлены сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35С. Самолеты поднялись в небо с авиабазы Хмеймим.

Интернет Facebook призналась в хранении паролей пользователей в открытом виде Администрация социальной сети Facebook призналась, что часть паролей от аккаунтов пользователей хранилась в незащищённом виде, будучи доступной сотрудникам компании.

Армия и оружие На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.

Здоровье Ежегодно в Петербурге диагностируют 1,5-2 тысячи случаев туберкулеза За последние годы в Петербурге ежегодно регистрируется 1,5-2 тысяч новых случаев, это почти на 30% меньше, чем по России в целом.

Политика ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.

Футбол Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020 В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.

Космос Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.

Финансы Минфин РФ планирует начать размещение ОФЗ для населения нового формата Минфин РФ во втором квартале планирует начать размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) нового формата, минимальная сумма покупки новых бумаг будет снижена, владельцы бумаг смогут привлекать кредиты под залог этих облигаций, говорится в сообщении Минфина РФ на официальном сайте министерства.

Шоу-бизнес Началову похоронили бесплатно на Троекуровском кладбище Юлию Началову похоронили на 17-м участке — рядом с политтехнологом и медиаменеджером Игорем Малашенко, которого проводили в последний путь 18 марта.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ирака возросло до 85 Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака достигли 85, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных СМИ.

Происшествия Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение Как пишет газета, взрыв был настолько сильный, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. Издание отмечает, что на место происшествия отправлены специалисты, которые проверят чистоту и пригодность для употребления воды и воздуха в районе взрыва.

Энергетика Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Шоу-бизнес Марат Башаров официально развелся с женой В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.

Политика Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.

Политика Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Наука Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.

Политика МИД РФ прокомментировал суд над Караджичем По мнению российских дипломатов, мотивировочная часть вынесенного вердикта потребует детального изучения, а опубликованное резюме подтверждает серьезные нестыковки в процессе.